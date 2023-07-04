Женская команда по футзалу "Норманочка" не имеет проблем с клубом из США на Copa Mundo

В прошлом году представители американской команды сожалели, что не смогли сыграть с российским клубом, рассказал президент "Норманочки"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Женская российская команда по мини-футболу "Норманочка" не имеет проблем во взаимоотношениях с клубом из США "Нью-Эквадор" на международном турнире Copa Mundo в Бразилии. Об этом ТАСС во вторник рассказал президент профессионального мини-футбольного клуба "Торпедо", в систему которого входит "Норманочка", Николай Ходов.

"Чемпионом США является команда из Нью-Йорка, тоже во второй раз играет в Кубке мира, в августе прошлого года представители этой команды даже сожалели, что мы не играли в одной группе в силу жеребьевки, потому что интерес в США в то время к игре с чемпионом России был бы величайшим. И сейчас тоже самое, - сказал Ходов. - Люди спорта, если у них нет никаких личных политических инициатив, абсолютно не замылены и понимают, что качество футбола останется высоким у любой российской команды. А присутствие российского флага наряду с командой вызовет дополнительный интерес среди болельщиков. Поэтому расцениваем это так".

"С австралийцами еще не пересекались, виделись в гостинице. Будет собрание, еще не играли, они в первый раз участвуют. Но к США тут вопросов нет", - добавил Ходов.

Чемпионат Copa Mundo пройдет в бразильском Парангуа с 4 по 10 июля. В нем примут участие "Норманочка", бразильские "Лондрина", "Рио Бранко", "Факульдаде Сохипа", "Каскавел", "Фемале", "Табоан-да-Серра", аргентинский "Сан-Лоренсо", уругвайский "Насьональ", колумбийский "Хувентас", австралийский "Фриланс" и "Нью-Эквадор" из США.