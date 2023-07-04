В "Норманочке" рассчитывают дойти до финала на турнире по футзалу среди женских команд

У команды есть силы, чтобы победить в туринре, считает Николай Ходов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская женская команда по мини-футболу "Норманочка" намерена дойти до финала на международном турнире Copa Mundo в Бразилии. Об этом ТАСС во вторник рассказал президент профессионального мини-футбольного клуба "Торпедо", в систему которого входит "Норманочка", Николай Ходов.

"Это большой праздник футзала, в первом Кубке мира нам удалось завоевать бронзовые медали, тут такая традиция, что медали вручаются тем командам, которые проигрывают в полуфиналах, - сказал Ходов. - Собственно, можно вспомнить чемпионат Европы по футболу 2008 года, когда наша команда получила бронзовые медали, проиграв в полуфинале. Здесь такая же система награждения. Проиграв тогда действующему чемпиону "Табоао" в матче за третье место, мы получили бронзовые медали. Для нас сейчас важно сделать шаг вперед, это значит дойти до финала, чтобы сыграть в главном матче".

"Все прекрасно понимают, что выход из группы для нашей команды - такая рутина, которую нужно преодолеть, - продолжил Ходов. - Дальше начнется плей-офф, самый сложный барьер - четвертьфинал, а дальше играешь за медали и трофей. Вот сыграть за трофей будет самым большим достижением, силы, чтобы победить в этом матче, у нашей команды есть, но до него нужно сначала дойти. И подарить всем российским болельщикам большой праздник, потому что все неофициально называют этот турнир чемпионатом мира среди женских клубных команд, выше и круче ничего нет".

Copa Mundo пройдет в бразильском Паранагуа с 4 по 10 июля. В нем примут участие "Норманочка", бразильские "Лондрина", "Рио Бранко", "Факульдаде Сохипа", "Каскавел", "Фемале", "Табоан-да-Серра", аргентинский "Сан-Лоренсо", уругвайский "Насьональ", колумбийский "Хувентас", австралийский "Фриланс" и "Нью-Эквадор" из США. "Норманочка" сыграет в группе А с "Лондриной", "Рио Бранко" и "Сан-Лоренцо". В плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы, также туда попадают две сильнейшие команды, которые заняли третьи места в своих квартетах.