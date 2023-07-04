В "Норманочке" заявили, что Испания запретила мини-футбольным клубам играть с россиянами

Представители испанских клубов ссылаются на то, что спонсоры не согласны участвовать в турнирах, где есть определенные команды, рассказал Николай Ходов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Испанские клубы не смогут выступить на международном женском турнире Copa Mundo вместе с российской "Норманочкой", поскольку федерация мини-футбола страны запретила своим командам играть с россиянами. Об этом ТАСС во вторник рассказал президент профессионального мини-футбольного клуба "Торпедо", в систему которого входит "Норманочка", Николай Ходов.

"Испанские клубы официально не комментируют, ссылаясь на то, что спонсоры не согласны участвовать в турнирах, где есть определенные команды, - сказал Ходов. - Мы играли с действующим чемпионом Испании "Бурелой" на последнем Кубке европейских чемпионов в декабре 2021 года, сложились хорошие отношения. После этого турнир не проводился. Но ситуация такая, что Королевская федерация футбола Испании не дает разрешения своим клубам играть в турнире, где выступает российский клуб. Вот это, наверное, самое печальное для развития спорта".

Чемпионат Copa Mundo среди женских клубных команд пройдет в бразильском Паранагуа с 4 по 10 июля. В нем примут участие "Норманочка", бразильские "Лондрина", "Рио Бранко", "Факульдаде Сохипа", "Каскавел", "Фемале", "Табоан-да-Серра", аргентинский "Сан-Лоренсо", уругвайский "Насьональ", колумбийский "Хувентас", австралийский "Фриланс" и "Нью-Эквадор" из США.

28 июня пресс-служба Ассоциации мини-футбола России сообщила, что канадский клуб "Торонто Футзал", который попал в одну группу с "Норманочкой" на турнире Copa Mundo, отказался от участия. Его заменила "Лондрина". "Канада бы приехала, если бы жребий не свел нас в одной группе, - отметил Ходов. - Не смогли перенести то, что российский флаг будет вместе с их командой хотя бы на построении".

"Норманочка" сыграет в группе А с "Лондриной", "Рио Бранко" и "Сан-Лоренсо". В плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы, также туда попадают две сильнейшие команды, которые заняли третьи места в своих квартетах. В прошлом году "Норманочка" завоевала бронзовые медали.