Чесноков считает, что у теннисиста Медведева будет непростой матч в первом круге Уимблдона

Россиянин сыграет с британцем Артуром Фери

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву в первом круге Уимблдона достался соперник, которого будут поддерживать домашние трибуны, поэтому не стоит ждать от него легкой победы. Такое мнение ТАСС во вторник высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Конечно, Медведев будет явным фаворитом в этом матче, - сказал Чесноков. - Я думаю, он уже изголодался по большим победам. С другой стороны, ему в соперники достался британец, а против них на Уимблдоне играть очень тяжело".

"Фери однозначно будут поддерживать домашние трибуны. Кроме того, многие британцы здорово играют на траве, можно сказать, что они родились на этих кортах. Если подумать, то в основном они свои очки набирают на турнирах в Британии, а потом многих не видно и не слышно. Медведев должен проходить первый круг, но простой победы не стоит ждать", - добавил собеседник агентства.

В первом круге турнира Медведев сыграет против британца Артура Фери.

Матч между Медведевым и Фери пройдет 4 июля.