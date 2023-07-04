Российские футболистки во второй раз проиграли команде Китая в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу китаянок

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по футболу со счетом 1:2 уступила команде Китая в товарищеском матче. Встреча прошла во вторник в городе Циндао.

В составе сборной России мяч на 45-й минуте забила Вероника Куропаткина. Китайские футболистки поразили ворота россиянок на 3-й и 54-й минутах.

С 26 июня по 6 июля сборная России проводит сбор в Циндао. Первая встреча между командами прошла 1 июля и завершилась победой китаянок со счетом 1:0.

14 и 18 июля сборная России в Казани проведет две товарищеские игры с командой Ирана. Второй матч состоится в закрытом режиме.