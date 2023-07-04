Россиянин Павлович поднялся на первое место рейтинга UFC в тяжелом весе

В активе россиянина в смешанных единоборствах 18 побед и 1 поражение

ТАСС, 4 июля. Российский боец Сергей Павлович поднялся на первое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) среди тяжеловесов. Обновленная версия рейтинга опубликована во вторник на официальном сайте UFC.

Павлович опередил француза Сирила Гана. Чемпионом UFC в тяжелом весе является американец Джон Джонс.

Павловичу 31 год, на его счету 18 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах. В последнем бою, который состоялся 23 апреля в Лас-Вегасе, Павлович победил американца Кёртиса Блейдса техническим нокаутом в первом раунде.