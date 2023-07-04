Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесли из России

Текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к турниру, отметили в Федерации гандбола России

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение перенести женский чемпионат Европы 2026 года из России в другую страну. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Федерация гандбола России.

"К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях, а текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру, - говорится в сообщении. - Это касается инспекционных визитов представителей EHF, технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов. В связи с этим после консультаций с руководством EHF было принято решение о переносе чемпионата Европы 2026 года из России в другую страну".

Внеочередной конгресс EHF утвердил Россию в качестве организатора женского чемпионата Европы 2026 года в ноябре 2021 года. Турнир должен был пройти в Москве и Санкт-Петербурге. 28 февраля 2022 года EHF отстранила на неопределенный срок российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Женская сборная России по гандболу по два раза выигрывала серебряные (2006, 2018) и бронзовые (2000, 2008) медали чемпионатов Европы. Россиянки являются четырехкратными чемпионками мира (2001, 2005, 2007, 2009) и олимпийскими чемпионками (2016). В 2008 и 2021 годах российские гандболистки становились серебряными призерами Олимпийских игр.

Чемпионат Европы по гандболу 2024 года пройдет в Австрии, Венгрии и Швейцарии. Турнир 2028 года примут Дания, Норвегия и Швеция. Россия никогда не принимала женские чемпионаты Европы по гандболу.