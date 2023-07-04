Тренер "Норманочки" выделил две бразильские команды на Copa Mundo по мини-футболу

Михаил Крюков отметил, что относит российский клуб к числу фаворитов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Бразильские команды "Каскавел" и "Табоан-да-Серра" являются фаворитами международного турнира по мини-футболу среди женских клубов Copa Mundo наряду с российской "Норманочкой". Такое мнение ТАСС во вторник высказал старший тренер "Норманочки" Михаил Крюков.

"Перелет прошел отлично, на себе ничего такого не ощутил, девчонки тоже перенесли его хорошо, - сказал Крюков. - Что касается адаптации к местным условиям, то достаточно быстро втянулись, проводили каждый день тренировки, привыкли к покрытию, мячу, в этом плане проблем не испытываем. Чтобы оценить условия турнира, нужно дождаться начала соревнований, после этого можно будет оценивать. Мы все делали для того, чтобы результат оказался положительным, поэтому приехали заблаговременно".

"Сегодня четвертый день акклиматизации, самый трудный, чувствуется. Надеюсь, что мы перенесем хорошо и это не скажется на наших действиях. Загадывать наперед не будем, нам нужно сначала пройти группу. Я бы выделил бразильские команды, они топ-уровня, это "Каскавел", победитель последнего розыгрыша Кубка Либертадорес, и "Табоан-да-Серра" - топ-команда в Бразилии, всегда завоевывает медали. Также выделил бы "Шапеко" (подразделение клуба "Фемале" - прим. ТАСС) - команда, которая поставляет каждый раз новых звездочек, как у нас "Синара". Эти команды будут фаворитами, мы к их числу себя причисляем тоже. Ожидания от турнира самые позитивные, хотим добиться победы, как получится - покажут сами матчи", - добавил Крюков.

28 июня пресс-служба Ассоциации мини-футбола России сообщила, что "Норманочка" выступит на международном турнире Copa Mundo. В нем также примут участие бразильские "Лондрина", "Рио Бранко", "Факульдаде Сохипа", "Каскавел", "Фемале", "Табоан-да-Серра", аргентинский "Сан-Лоренсо", уругвайский "Насьональ", колумбийский "Хувентас", австралийский "Фриланс" и "Нью-Эквадор" из США.

Чемпионат Copa Mundo пройдет в бразильском Паранагуа с 4 по 10 июля. "Норманочка" сыграет в группе А с "Лондриной", "Рио Бранко" и "Сан-Лоренсо". В плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы, также туда попадают две сильнейшие команды, кодве торые заняли третьи места в своих квартетах. В прошлом году "Норманочка" завоевала бронзовые медали.