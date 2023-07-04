Чесноков считает, что теннисистке Мирре Андреевой по силам обыграть Ван Сиюй на Уимблдоне

Россиянка ни для кого на Уимблдоне не будет простым соперником, отметил Андрей Чесноков

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева находится в хорошей форме, поэтому ей по силам обыграть китаянку Ван Сиюй в первом круге Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема. Такое мнение ТАСС во вторник высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Андреева сейчас находится в хорошей форме. Она довольно легко прошла квалификацию, почувствовала корты, привыкла к ним. Я думаю, ей вполне по силам обыграть Ван Сиюй и выйти в следующий круг. Андреева ни для кого здесь не будет простым соперником", - сказал Чесноков.

Матч между Андреевой и Ван Сиюй пройдет 4 июля.

Ранее Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, который стал дебютным взрослым турниром Большого шлема в карьере россиянки. В текущем сезоне она также дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой.

16-летняя Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. 16 апреля спортсменка завоевала титул на турнире Международной федерации тенниса в Кьяссо (Швейцария), 23 апреля выиграла соревнования в Беллинцоне (Швейцария). Россиянка стала первой в истории теннисисткой, выигравшей несколько титулов на уровне W60 или выше до 16-летия.