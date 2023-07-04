Чемпионку РФ по гребному спорту Усцелемову лишили статуса члена сборной за пропуск сборов

Пропуск тренировочных сборов является невыполнением требований для нахождения на ставке спортсмена, отметил Алексей Свирин

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Чемпионка России по академической гребле 2022 года Татьяна Усцелемова за неоднократный пропуск централизованных тренировочных мероприятий лишена статуса спортсмена сборной России по гребному спорту. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

"Мы несколько раз вызывали Усцелемову на централизованные тренировочные мероприятия, но она не изъявила желания работать в сборной команде, - сказал Свирин. - Пропуск сборов является невыполнением требований, утвержденных президиумом ФГСР, для нахождения на ставке спортсмена - инструктора Федерального центра спортивной подготовки. Усцелемова будет иметь возможность претендовать на место в сборной после 31 октября, когда начнется формирование команды на следующий год по результатам, показанным в текущем сезоне на основных соревнованиях и на отборочных стартах в октябре".

Усцелемовой 23 года, на чемпионате России - 2022 она выиграла золотую медаль в четверке парной и серебро в двойке парной. В 2021 году спортсменка стала победительницей молодежного первенства Европы (до 23 лет) в четверке парной.