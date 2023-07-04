Баскетбольная Евролига продлила отстранение российских клубов на следующий сезон

Российские команды были отстранены в марте 2022 года

ТАСС, 4 июля. Члены ассамблеи Евролиги согласились оставить в силе отстранение российских баскетбольных клубов от соревнований на сезон-2023/24. Об этом во вторник сообщила пресс-служба турнира.

22 марта прошлого года исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение об отстранении российских клубов и аннулировании их результатов в сезоне-2021/22. ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский "Зенит" были исключены из Евролиги, а краснодарский "Локомотив-Кубань" - из Еврокубка. Позднее отстранение российских клубов было продлено еще на один сезон.

В регламенте Евролиги в следующем сезоне произойдут изменения. Из 18 команд по итогам регулярного чемпионата в плей-офф выйдут 6 лучших. Еще 2 путевки в четвертьфинал в раунде плей-ин разыграют команды, занявшие места с 7-го по 10-е.

Победитель матча между 7-й и 8-й командами по итогам регулярного чемпионата выйдет в плей-офф. Последний четвертьфиналист определится по итогам матча между победителем в паре 9-й и 10-й команд и проигравшим в матче между 7-й и 8-й командами. Аналогичная система проведения плей-ин используется в Национальной баскетбольной ассоциации.