Актер Станислав Румянцев сыграет Федора Черенкова в фильме о бывшем футболисте "Спартака"

Съемки фильма начались 4 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Актер Станислав Румянцев исполнит главную роль в фильме о бывшем футболисте московского "Спартака" и сборной СССР Федоре Черенкове. Об этом во вторник сообщается в официальном телеграм-канале фильма.

"Продюсерский центр "Сделано в "Дело" 4 июля начал съемки художественного фильма "Федя. Народный футболист" - спортивной драмы о легенде советского и российского футбола Федоре Черенкове. В ролях - Станислав Румянцев, Николай Фоменко, Борис Щербаков, Александра Дроздова, Игорь Петренко, Сергей Мигицко и другие", - говорится в сообщении.

23 мая генеральный продюсер продюсерского центра "Сделано в "Дело" Сергей Шишкарев сообщил на пресс-конференции в ТАСС, что организация приступила к созданию художественного фильма о Черенкове.

Федор Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.

Румянцеву 33 года. Ранее он играл в фильмах "Жена Чайковского", "ПЦ", "Гуляй, Вася!", "Частное пионерское 3. Привет, взрослая жизнь!". Также он работал в сериалах "Майя", "Пропавший без вести. Второе дыхание", "Света с того света", "Большая игра", "Трудные подростки", "ИП Пирогова", "За первого встречного", "А у нас во дворе 2" и "За час до рассвета".