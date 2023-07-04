Футболистка сборной России Смирнова рассказала, что в Китае ей запомнились небоскребы

Спортсменка отметила, что условия для проживания и тренировок в Китае отличные

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Город Циндао, где проходит сбор женской команды России по футболу, очень красивый, особенно понравились небоскребы. Об этом ТАСС во вторник рассказала полузащитник сборной России Надежда Смирнова.

"Условия проживания отличные, как и условия для тренировок, поле хорошее, - сказала Смирнова. - Не понравилась еда: она своеобразная и подойдет не каждому. Особенно проблемы у тех, кто привык к спортивному питанию, - макароны и рис очень отличаются от привычных. Климат тоже своеобразный: высокая влажность, туманы. Город очень красивый, особенно запомнились небоскребы. Люди очень приветливые, добрые, но чуть напористые, как мне показалось".

"Что касается условий проведения матча, то это топ. Классный стадион, отличное поле, большие раздевалки. Да, не было зрителей, но это потому, что Китай готовится в закрытом режиме. Но тут были детишки, которые здорово болели, а после игры бежали к нам, просили автографы. Это очень понравилось и запомнилось", - добавила Смирнова.

С 26 июня по 6 июля сборная России проводит сбор в Циндао. 1 июля россиянки уступили команде Китая со счетом 0:1, 4 июля подопечные Юрия Красножана проиграли со счетом 1:2.