Дудаков примет участие в третьих сборах Global Skating Academy в Ереване

Александр Лакерник рассказал, что не встречал негатива между спортсменами во время мастер-классов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Сергей Дудаков примет участие в третьем сборе Global Skating Academy, который пройдет в Ереване. Об этом ТАСС во вторник сообщил почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник.

"Мы уже провели два сбора в Турции с участием спортсменов из разных стран, и я считаю, что вполне успешно, - рассказал Лакерник. - Третий запланирован в Ереване в конце июля. Также начали переговоры с одним из китайских клубов. Сбор в Армении пройдет под руководством тренера команды Этери Тутберидзе - Сергея Дудакова. Сама Этери Георгиевна, несмотря на высокую загруженность подготовкой к сезону, также посетит этот сбор. Нам удалось ее уговорить в единственный выходной приехать к нам, чтобы провести мастер-класс".

"Мы уже получили хорошие отзывы от участников, все отмечали, что это были серьезные тренировочные сборы, а не "спортивный туризм". Много занимающихся было из Турции, но в целом география была совершенно разнообразной - Россия, Кувейт, Великобритания, США, Япония, Андорра, Армения, Литва, Эстония, Словакия, Франция, Швеция и Швейцария", - отметил Лакерник.

В начале марта Лакерник рассказал ТАСС о создании Global Skating Academy - организации, которая развивает клубное фигурное катание и организует международные сборы для фигуристов.

На вопрос ТАСС о взаимоотношениях спортсменов во время мастер-классов, Лакерник отметил: "Там, где мы были, я вообще не встречал никакого негатива, наоборот, люди очень позитивно реагируют на наш проект и во многом стараются поддержать и помочь. Негатив возникает там, где люди начинают смешивать спорт и политику".