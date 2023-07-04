В ВФЛА заявили, что все сильнейшие белорусские легкоатлеты приедут на чемпионат России

На текущий момент на соревнования заявлены более 30 белорусских атлетов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Более 30 белорусских спортсменов на сегодняшний день вошли в заявку на чемпионат России по легкой атлетике, который пройдет с 3 по 6 августа в Челябинске. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов.

"На чемпионат России в Челябинске планируют приехать все сильнейшие белорусские легкоатлеты, - сказал Иванов. - На сегодняшний день на наши соревнования заявлены более 30 спортсменов из Белоруссии. Их приезд в Челябинск сделает чемпионат России еще более зрелищным. Мы уверены, что наши гости будут очень тепло встречены зрителями на трибунах".

"Чемпионат России в Челябинске войдет в историю, впервые в соревнованиях такого уровня примут участие иностранные спортсмены. В прошлом году в столице Южного Урала на высочайшем уровне проходила Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов по легкой атлетике. Мы уверены, что чемпионат России в Челябинске также получит высокие оценки как у спортсменов и тренеров, так и у зрителей", - добавил собеседник ТАСС.

С 14 по 15 июля в подмосковном Жуковском пройдет Кубок России по легкой атлетике.