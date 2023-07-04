Адвокат Влута рассказал о ходе рассмотрения апелляции футболиста "Урала" на приговор суда

Юрист предполагает, что следующее заседание в суде будет в 2024 году

ТАСС, 4 июля. Заседание по апелляции полузащитника екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Рая Влута на приговор суда по факту ДТП со смертельным исходом предположительно пройдет в 2024 году. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" во вторник высказал адвокат нидерландского футболиста Эрик Томас.

"Примерных временных рамок для того, чтобы это дело подошло к логическому концу, назвать не могу, потому что их нет. Предполагаю, что следующее заседание в суде будет где-то в 2024-м", - сказал Томас.

В 2021 году машина Влута, выступавшего тогда за нидерландский клуб "Хераклес", врезалась в автомобиль, в котором находилась семья с двумя детьми. В результате происшествия погиб четырехлетний мальчик. В крови Влута был обнаружен алкоголь. 3 апреля 2023 года нидерландская газета "Телеграф" сообщила, что суд вынес приговор Влуту - 2,5 года заключения. Также судья запретил футболисту управлять транспортным средством в течение четырех лет, поскольку спортсмен совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. 17 апреля пресс-служба "Урала" сообщила, что Влут подал апелляцию на приговор.

Влуту 28 лет, он перешел в "Урал" летом 2022 года. По ходу карьеры полузащитник также играл за нидерландские "Эксельсиор", "НАК Бреду", ПСВ, "Камбюр","Эйндховен", бельгийский "Сент-Трюйден", итальянский "Фрозиноне", швейцарский "Кьясо" и казахстанскую "Астану".