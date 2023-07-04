Жулин не сомневается в возвращении Костомарова на лед

Тренер назвал олимпийского чемпиона своим героем

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин уверен, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вернется на лед. Такое мнение Жулин высказал во вторник ТАСС.

"Однозначно, он вернется на лед. Костомаров - мой герой", - сказал Жулин.

Во вторник Костомаров на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) опубликовал третье видео из больницы в Коммунарке, в котором фигурист занимается на протезах на беговой дорожке, а также делает упражнения с утяжелителями на руках.

В двух других видео фигурист делал упражнения на велотренажере и поднимался по лестнице. 27 июня источник сообщил ТАСС, что Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

8 мая фигурист опубликовал в Instagram сообщение, отметив, что "много трудностей еще впереди". Он выразил надежду, что справится с ними благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его "с того света".

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