Чернышенко: в фестивале университетского спорта примут участие 70 команд из разных стран

В фестивале планируется участие 3 тыс. атлетов, отметил вице-премьер

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге примет 70 команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ, всего планируется участие около 3 тысяч атлетов. Об этом заявил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

"Минспорт для преодоления блокады, которую традиционные международные федерации нам устроили, конечно, ищет новые рынки и взаимодействия, - сказал Чернышенко. - Страны БРИКС и ШОС и азиатский регион идут нам навстречу. С ними мы организуем международные соревнования".

"В августе 70 университетских команд из стран БРИКС, ШОС, СНГ приедут для того, чтобы принять участие в университетском фестивале, примерно на таком же уровне, как если бы это было на Универсиаде, - продолжил вице-премьер после просьбы Путина напомнить, какие международные соревнования планируется проводить в России. - Ожидаем 3 тысячи атлетов, видим интерес к университетскому спорту".

"Но я бы хотел в связи с этим вспомнить про ваше поручение по подготовке и проведению первого в мире мультиспортивного турнира "Игры будущего", который пройдет в Казани в 2024 году. В тестовых соревнованиях уже приняли участие спортсмены из 15 стран, сегодня в 35 субъектах страны созданы региональные федерации по фиджитал-спорту, там все идет хорошо, потому что у нас более 10 млн граждан регулярно занимаются киберспортом. Задача наша - вытащить их из-за компьютера, чтобы они гармонично были развиты еще и в традиционных видах спорта. И, конечно, такое мероприятие, куда более 100 стран приедут, будет мотивировать их заниматься реальными видами спорта", - заключил Чернышенко.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ, соревнования состоятся по 14 видам спорта, будет разыграно 193 комплекта медалей. Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.