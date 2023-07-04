Российский гонщик Карякин считает невозможным участие в "Дакаре" в нынешних условиях

В 2023 году Карякин написал письмо президенту Международной автомобильной федерации с просьбой отменить требование к российским пилотам осудить специальную военную операцию на Украине, но не получил ответа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Участие россиянина Сергея Карякина в ралли-марафоне "Дакар" в 2024 году невозможно, если геополитическая ситуация не изменится. Об этом он заявил ТАСС во вторник.

"Будем смотреть, как меняется санкционная политика. Но в тех условиях, которые сейчас есть, участие в "Дакаре-2024" невозможно", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о планах на ралли-марафон в следующем году.

В ближайшее время Карякин примет участие в ралли-рейде "Шелковый путь", который пройдет в 13 регионах РФ.

Ралли "Дакар-2024" пройдет в Саудовской Аравии 5-19 января.

Карякину 32 года, он является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов. В 2020 году он стал вторым, выступая на багги. В 2023 году Карякин пропустил "Дакар" после того, как написал письмо президенту Международной автомобильной федерации Мохаммеду бин Сулайему с просьбой отменить требование к российским пилотам осудить специальную военную операцию на Украине, но так и не получил ответа.