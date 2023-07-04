Черчесов считает, что "Ференцварош" поможет Кузяеву попасть в клуб более высокого уровня

30 июня завершилось действие контракта Далера Кузяева с петербургским "Зенитом"

ТАСС, 4 июля. Российский полузащитник Далер Кузяев может через выступление за венгерский "Ференцварош" попасть в футбольную команду более высокого уровня. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" во вторник высказал главный тренер "Ференцвароша" и бывший наставник сборной России Станислав Черчесов.

"Мы разговаривали с Далером. Когда отпуск закончился, то созвонились - рассказал ему об интересе "Ференцвароша". Потом Кузяеву звонил наш спортивный директор, дали полузащитнику время на принятие итогового решения. У него на тот момент еще не возникло четкого понимания ситуации - нормально к этому относимся, даем человеку возможность определиться. Главное, чтобы выбранный путь оказался правильным для самого игрока", - сказал Черчесов.

"Кузяев хочет попробовать себя в одной из топ-5 европейских лиг. Но там можно попасть в средний клуб, а можно через "Ференцварош" спустя полгода в команду более высокого уровня. Говорил Далеру, что есть шанс пойти вторым путем. Еще раз: давайте дадим ему время. Это умный парень, во всем разберется" - добавил он.

Кузяеву 30 лет, он выступал за "Зенит" с лета 2017 года, контракт игрока с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года. В завершившемся сезоне футболист провел 35 матчей в разных турнирах, в которых забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач. Вместе с "Зенитом" Кузяев стал пятикратным чемпионом России, дважды победил в суперкубке и один раз - в кубке страны.