Хоккеист Дер-Аргучинцев подписал контракт с "Трактором"

Нападающий в прошлом сезоне выступал за "Торонто Марлиз" из АХЛ

ТАСС, 4 июля. Нападающий Семен Дер-Аргучинцев заключил контракт с челябинским хоккейным клубом "Трактор". Об этом во вторник сообщает пресс-служба "Трактора".

Контракт нападающего, ранее выступавшего за нижегородское "Торпедо", рассчитан на два года. В результате обмена "Торпедо" получило нападающего Никиту Свищева, а также права на защитника Никиту Охотюка, выступавшего в предыдущем сезоне за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси", а также на нападающего Павла Дорофеева, который в прошлом сезоне играл в "Вегасе" и в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Хендерсон Силвер Найтс".

"Семен Дер-Аргучинцев - центральный нападающий, находящийся в интересном направлении развития и не достигший и на 50% своего профессионального потолка. Его сильные качества - интеллект, игра с шайбой и умение сыграть на партнера. Хотел бы поблагодарить руководство "Торпедо" за конструктивные переговоры и пожелать удачи всем участникам сделки", - сказал генеральный менеджер "Трактора" Алексей Волков.

Дер-Аргучинцеву 22 года, в прошлом сезоне он выступал за "Торонто Марлиз" из АХЛ. В 50 матчах регулярного чемпионата он набрал 40 (12 шайб + 28 голевых передач) очков. В плей-офф в 5 играх россиянин набрал 3 (2+1) очка.