Черчесов считает, что у тренера "Зенита" Семака есть ряд сложностей перед новым сезоном

По мнению тренера, проблемы петербургского клуба связаны с составом

ТАСС, 4 июля. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак перед стартом нового сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) столкнулся с проблемами, связанными с комплектацией состава. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" во вторник высказал главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов.

Новый сезон чемпионата страны начнется 21 июля. 15 июля "Зенит" в матче за Суперкубок России сыграет с московским ЦСКА в Казани.

"Усиливаются "Динамо", "Локомотив", "Спартак". Но мы знаем, что приход новичка - даже самого талантливого - еще не означает, что станет лучше. Каждый клуб хочет что-то поменять. У Семака в "Зените" есть ряд сложностей, - сказал Черчесов. - Несколько человек пришли - как они адаптируются? Не решен вопрос с Венделом, который вроде бы намерен уйти, и Малкомом - нападающий тоже чего-то хочет. Того же Кузяева чемпионы могут не досчитаться. Поэтому не буду кому-то заранее отдавать пальму первенства".

"Понятно, что "Зенит" - фаворит, чего греха таить. Но в таком качестве порой тяжело чего-то добиваться. Вот суперкубок в Казани покажет тот уровень, к которому следует подтягиваться остальным, - ведь встречаются победитель РПЛ и второй призер", - добавил он.

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге проходит предсезонный турнир "Кубок Pari Премьер", в котором выступают "Зенит", турецкий "Фенербахче", сербская "Црвена Звезда" и азербайджанский "Нефтчи". "Питерцы сейчас принимают участие в солидном турнире, - отметил Черчесов. - Это означает, что команда Сергея Семака серьезно готовится, нацелена на определенный результат. И у нее за счет контрольных матчей с такими соперниками появится преимущество. Это ведь лучше, чем спарринговать с коллективами из второй лиги".