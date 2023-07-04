СМИ: российский футболист Черышев может перейти в "Леванте"

С августа 2022 года Денис Черышев выступает за итальянскую "Венецию"

ТАСС, 4 июля. Испанский футбольный клуб "Леванте" заинтересован в переходе российского полузащитника Дениса Черышева из итальянской "Венеции". Об этом во вторник сообщает журналист Анхель Гарсия на своей странице в Twitter.

По информации источника, испанский клуб уже контактировал с представителями Черышева по вопросу возможного трансфера.

32-летний россиянин выступает за "Венецию" с августа 2022 года. Его соглашение с итальянским клубом действует до окончания сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год. В сезоне-2022/23 полузащитник провел за "Венецию" 24 матча во втором по силе дивизионе чемпионата Италии, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.

Ранее Черышев выступал за испанские клубы "Валенсия", "Севилья", "Вильярреал" и "Реал", в составе которого выиграл Лигу чемпионов (сезон-2015/16). Вместе с "Севильей" игрок стал победителем Лиги Европы (2013/14).

За сборную России Черышев сыграл в 33 матчах, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Полузащитник принимал участие в чемпионате мира 2018 года, на котором сборная России дошла до четвертьфинала, и забил 4 мяча.