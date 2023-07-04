РФС признал Безбородова лучшим российским арбитром по итогам сезона-2022/23

Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учетом решений экспертно-судейской комиссии РФС

ТАСС, 4 июля. Владислав Безбородов признан лучшим российским арбитром по итогам сезона-2022/23. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Результат формировался из оценок инспекторов матчей с учетом решений экспертно-судейской комиссии РФС. По итогам сезона Безбородов получил лучший средний балл за отработанные матчи. В завершившемся сезоне Безбородов отработал 26 матчей в Мир - Российской премьер-лиге и Фонбет - Кубке России, включая финал турнира между московским ЦСКА и "Краснодаром".

Второе место занял Павел Кукуян, отработавший на 24 играх, в том числе на обеих встречах между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом". Третье место занял Сергей Карасев (23 матча).