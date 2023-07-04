Футболисты "Зенита" уступили "Црвене Звезде" на международном турнире в Санкт-Петербурге

"Зенит" прервал серию из 12 игр без поражений во всех матчах, включая товарищеские

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 1:2 проиграл сербской "Црвене Звезде" во втором матче предсезонного международного футбольного турнира в Санкт-Петербурге. Встреча прошла во вторник на "Газпром-Арене".

В составе победителей голы забили Мирко Иванич (40-я минута) и Жан-Филипп Крассо (88, пенальти). У "Зенита" отличился Ду Кейрос (62), для которого этот мяч стал первым в составе сине-бело-голубых. Бразильский полузащитник дебютировал за "Зенит" в первом матче турнира против азербайджанского "Нефтчи" (3:1). В матче принял участие полузащитник Александр Коваленко, перешедший в "Зенит" 30 июня из "Сочи".

"Црвена Звезда" не проигрывает во всех играх, включая товарищеские, с 25 января, тогда команда из Белграда в товарищеском матче уступила болгарскому "Лудогорцу" (2:3). "Зенит" прервал серию из 12 игр без поражений, петербургская команда проиграла впервые с 19 марта, когда сине-бело-голубые в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили на выезде московскому ЦСКА (0:1).

В турнире также принимает участие турецкий "Фенербахче", с которым "Зенит" сыграет 9 июля. Днем ранее "Црвена Звезда" встретится с "Нефтчи".

Новый сезон РПЛ начнется 21 июля. 15 июля "Зенит" в матче за Суперкубок России сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдет в Казани.