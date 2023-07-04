Глава ASOIF призвал международные федерации помочь МОК в вопросе допуска россиян к Играм

МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов

ТАСС, 4 июля. Позиция международных спортивных федераций по допуску к соревнованиям под своими эгидами российских и белорусских атлетов поможет Международному олимпийскому комитету (МОК) в принятии окончательного решения по участию представителей этих стран в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом порталу Inside the Games во вторник заявил глава Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти.

"Мы призываем людей найти способ включить нейтральных спортсменов в соревнования, контролировать нейтралитет как можно лучше, потому что это не так просто. Это план, которому следуют многие федерации, но не все, и я уважаю их выбор", - сказал Риччи Битти, отметив, что "спорт должен наводить мосты, а не воевать".

"Моя позиция заключается в том, что эти усилия международных федераций значительно облегчат принятие окончательного решения в отношении Игр в Париже, поэтому мы работаем на будущее, - отметил Риччи Битти. - Позицию федераций, которые пытаются приспособить некоторых нейтральных спортсменов к выступлению на соревнованиях, следуя рекомендациям МОК с некоторой гибкостью, зависящей от вида спорта, я считаю большим вкладом, который семья международных федераций вносит в олимпийское движение для более комфортного принятия окончательного решения по допуску россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже".

МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями. Решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Игры в Париже пока не принято.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа.