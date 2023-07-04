Дирижер Мастранджело назвал высоким уровень игры в матче "Зенит" - "Црвена Звезда"

Во вторник петербургский клуб проиграл сербской команде во втором матче турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Уровень игры в матче предсезонного международного футбольного турнира между петербургским "Зенитом" и сербской "Црвеной Звездой" можно назвать высоким. Такое мнение ТАСС во вторник высказал дирижер и пианист Фабио Мастранджело, являющийся болельщиком "Зенита".

Во вторник "Зенит" в Санкт-Петербурге со счетом 1:2 проиграл "Црвене Звезде" во втором матче турнира. 1 июля "Зенит" обыграл азербайджанскую команду "Нефтчи" (3:1) в стартовом матче соревнований.

"Я очень рад, что мы играли с европейским клубом. Мне показалось, что уровень игры был очень высоким. Конечно, это историческая команда, которую я знаю 50 с чем-то лет. Был рад видеть их в Санкт-Петербурге, мне кажется, счет 1:1 или 2:2 был бы более справедливым", - сказал Мастранджело.

"Сегодня "Зенит" играл даже лучше, чем с "Нефтчи", но футбол - это такая штука: играли лучше - проиграли, когда играли не настолько хорошо - победили 3:1. Но получилось так", - добавил собеседник агентства.

В турнире также принимает участие турецкий "Фенербахче", с которым "Зенит" сыграет 9 июля. Днем ранее "Црвена Звезда" встретится с "Нефтчи".