Футболист "Црвены Звезды" рассказал, что клубу было несложно добраться в Россию на турнир

Сербская команда участвует в международном турнире в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Футболисты сербской "Црвены Звезды" не испытали проблем при поездке в Россию на предсезонный турнир. Об этом ТАСС во вторник рассказал полузащитник "Црвены Звезды" Срджан Мияилович.

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге проходит предсезонный турнир "Кубок Pari Премьер", в котором принимают участие петербургский "Зенит", "Црвена Звезда", турецкий "Фенербахче" и азербайджанский "Нефтчи". 4 июля "Црвена Звезда" победила "Зенит" со счетом 2:1 во втором матче турнира, игра прошла на "Газпром-Арене".

"Добраться в Россию было несложно, - сказал Мияилович. - Это хорошая подготовка для нас перед Лигой чемпионов. Сегодня матч не был похож на товарищеский, были жесткие моменты, стыки, словно это была игра чемпионата".

"Зенит" - топ-клуб, соперники сильные в кубке. Конечно, мы хотим победить на турнире. Любой игрок хотел бы", - добавил Мияилович.

Мияиловичу 29 лет, он выступает за "Црвену Звезду" с 2022 года. С 2017 по 2020 год футболист играл в самарских "Крыльях Советов".