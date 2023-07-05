Марченко рассказал о готовности к изменениям в клубе НХЛ "Коламбус" при новом тренере

Нападающий отметил, что Майк Бэбкок является тренером с огромным стажем

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Кирилл Марченко с интересом ждет, какие изменения в игру и тактику команды внесет новый главный тренер канадец Майк Бэбкок. Об этом Марченко рассказал ТАСС в среду.

Клуб объявил о назначении 60-летнего Бэбкока на пост главного тренера 1 июля. Ранее специалист выиграл с "Детройтом" Кубок Стэнли (2008), а со сборной Канады - два золота Олимпийских игр (2010, 2014). Предыдущим местом работы Бэбкока в НХЛ был "Торонто".

"Очень интересно, каким у нас в следующем сезоне будет стиль игры, какой он поставит хоккей для нас с тактической точки зрения. Потому что я работал с многими тренерами в России, и у каждого своя система, тактика. В системе "Коламбуса" это все было очень похоже, но интересно, как он это видит, какие будет вносить изменения и как объяснять", - сказал Марченко.

"Также очень интересно, какой будет дисциплина в команде, как будет построен коллектив, потому что я люблю что-то новое открывать, узнавать и смотреть. Это тренер с огромным стажем, - добавил собеседник агентства. - Мы друг друга не знаем, но я в большом предвкушении работы с ним. Должно все равно что-то поменяться, и всегда интересно, что будет. Тут больше фокус на моей работе и самоотдаче, как я буду выкладываться. Мое отношение к делу не поменяется, но эта история, в которую хочется попасть, интересна, зная послужной список этого тренера, думаю, весь мир знает, кто это такой и чем он прославился, поэтому для меня огромная честь работать с ним в следующем сезоне, я этого жду".

В регулярном чемпионате сезона-2022/23 "Коламбус" занял последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции, набрав 59 очков в 82 матчах. В апреле клуб объявил об уходе тренера Брэда Ларсена. Прошедший сезона стал для 22-летнего Марченко дебютным в НХЛ. Он принял участие в 59 играх, забросил 21 шайбу и сделал 4 результативные передачи.