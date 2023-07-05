"Норманочка" разгромила бразильский клуб "Рио Бранко" на Copa Mundo по мини-футболу

Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу российской команды

ТАСС, 5 июля. Российский клуб "Норманочка" победил бразильский "Рио Бранко" со счетом 7:0 в первом матче международного турнира по мини-футболу среди женских команд Copa Mundo. Встреча прошла в бразильском Паранагуа и началась во вторник в 20:00 по местному времени (02:00 мск, среда).

Голы в матче забили Ксения Олькова (5-я минута), Робинья (11), Екатерина Самойлова (12), Су Рейс (16), Мария Самойлова (32), Александра Самородова (39) и Ирина Правдина (40). Второй матч "Норманочка" проведет 5 июля в 22:00 по мск, соперником российской команды будет аргентинский "Сан-Лоренсо".

"Норманочка" выступает на турнире под флагом РФ.

Чемпионат Copa Mundo завершится 10 июля. "Норманочка" играет в группе А с бразильскими "Лондриной" и "Рио Бранко", а также "Сан-Лоренсо". В плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы, также туда попадают две сильнейшие команды, которые заняли третьи места в своих квартетах. В прошлом году "Норманочка" завоевала бронзовые медали.