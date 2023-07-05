Новиков считает новый сезон РПЛ определяющим для игроков "Динамо" Тюкавина и Захаряна

В прошлом сезоне столичный клуб занял девятое место в турнирной таблице чемпионата России

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сезон-2023/24 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет определяющим для молодых футболистов московского "Динамо" - нападающего Константина Тюкавина и полузащитника Арсена Захаряна. Такое мнение ТАСС в среду высказал бывший главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков, ныне возглавляющий нижнекамский "Нефтехимик".

"Перспективы Тюкавина и Захаряна? Безусловно, второй год для молодого футболиста проходит тяжелее, чем первый, - сказал Новиков. - Но я думаю, что таким определяющим будет следующий сезон, в котором будет видно, насколько ребята прибавляют или, наоборот, стоят на месте. Я думаю, что на этот вопрос мы ответим по окончании следующего сезона".

"Многое зависит от тренера, руководства, насколько они будут требовательны к игроку. Скажем так, нельзя давать футболисту возможность думать, что он все умеет и всего достиг, здесь должна быть золотая середина, всегда должна быть мотивация, это очень важно в работе с молодыми футболистами", - добавил Новиков.

Тюкавину 21 год, он является воспитанников "Динамо", за основную команду футболист начал выступать с 2020 года. В прошлом сезоне Тюкавин провел за "Динамо" 38 матчей во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав 7 результативных передач. Захаряну 20 лет, он выступает за "Динамо" с 2020 года. В прошлом сезоне футболист провел за бело-голубых 37 игр во всех турнирах, забив 5 мячей и отдав 10 результативных передач.

В прошлом сезоне "Динамо" заняло девятое место в турнирной таблице РПЛ. Новый сезон стартует 23 июля, бело-голубые в первом матче дома сыграют с "Краснодаром".

О "Нефтехимике"

4 июля "Нефтехимик" в Москве уступил ЦСКА со счетом 0:4 в товарищеском матче. "Если хочешь быть сильным, тебе нужно играть с сильными, поэтому для нас это отличный спарринг с одной из лучших команд России, мы очень рады тому, что они согласились с нами сыграть, - отметил Новиков. - По игре, безусловно, тяжело, уровень футболистов немного другой, это рано или поздно сказывается, что в игре и произошло. Но в каждом матче есть положительные и отрицательные моменты, поэтому чтобы двигаться дальше, мы изучим эту игру, проведем теоретическую подготовку. Будем двигаться вперед".

"Нам тяжело конкурировать с командами, у которых значительно больше бюджет, значительно больше возможностей брать классных игроков в свои команды, поэтому мы стараемся быть наверху, но это объективно тяжело делать. Другие команды располагают значительно большими возможностями. Но нет ничего невозможного, будем стремиться, пытаться подняться как можно выше и улучшить результат прошлого года", - ответил Новиков на вопрос о том, ставится ли перед его командой задача выхода в РПЛ в новом сезоне.

По итогам прошлого сезона "Нефтехимик" занял шестое место в турнирной таблице Мелбет - Первой лиги. Новый сезон стартует 16-17 июля, в первом туре "Нефтехимик" сыграет с астраханским "Волгарем".