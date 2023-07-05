ВФЛА намерена разобраться, как российская легкоатлетка попала в заявку сборной Сирии

Карины Полудкиной не было в числе участниц соревнований по метанию копья, отметил Руслан Мащенко

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) собирается разобраться в обстоятельствах ситуации с попаданием российской метательницы копья Карины Полудкиной в заявку сборной Сирии на Панарабские игры. Об этом ТАСС в среду сообщил главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко.

В среду журналист Сергей Лисин в своем телеграм-канале опубликовал информацию, что российские спортсмены, в числе которых была Полудкина, заявлены в качестве членов команды Сирии на Панарабские игры, стартовавшие в Алжире. В то же время указанные атлеты числятся в списках кандидатов в сборную России или выступали на внутрироссийских первенствах. У некоторых из них в заявках изменены фамилии и даты рождения.

"Карины Полудкиной не было в числе участниц соревнований по метанию копья, которые проходили в рамках Панарабских игр в Алжире, - сказал Мащенко. - Она три дня назад выступала в Екатеринбурге на юниорском первенстве страны, где выиграла бронзовую медаль, и не имела даже теоретической возможности вылететь в Алжир. По непроверенной информации, спортсменке были предложены неплохие деньги за переход в другую страну, на что Карина ответила категорическом отказом. Сейчас она находится в Краснодаре".

"Всероссийская федерация легкой атлетики намерена разобраться в этом вопросе. Нужно понять, как фамилия нашей спортсменки оказалась в заявке сирийской сборной", - добавил он.