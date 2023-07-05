Тарпищев назвал неудобным соперника Медведева по первому кругу Уимблдона

Россиянин сыграет с британцем Артуром Фери

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому теннисисту Даниилу Медведеву достался неудобный соперник по первому кругу Уимблдона - британец Артур Фери. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Дане надо врабатываться. Первые круги [турниров Большого шлема] ему сложно даются, - сказал Тарпищев. - Англичане очень опасны на траве, это очень неудобный соперник в первом круге у Медведева. Надо быть цепким, лишить себя брака, чтобы добиться успеха в матче".

Медведев получил третий номер посева на турнире и в первом круге встретится с Фери, получившим специальное приглашение от организаторов соревнований - wild card. Матч должен был пройти во вторник, но из-за дождей был перенесен на среду.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема и проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля.