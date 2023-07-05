Заявленная за команду Сирии гимнастка Максимова не входила в сборную России

Валентина Родионенко отметила, что у нее нет информации о переезде спортсменки в Сирию

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Гимнастка Александра Максимова, попавшая в заявку сборной Сирии на Панарабские игры, не входила в состав национальных команд России и выступала на внутрироссийских стартах только за свой регион. Об этом ТАСС в среду заявила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"У нас нет информации о том, что выступавшая за Владимирскую область Александра Максимова переехала в Сирию, - сказала Родионенко. - Эта девочка не входила в состав сборных команд и выступала только на национальных стартах за свой регион".

В среду журналист Сергей Лисин в своем телеграм-канале опубликовал информацию, что Максимова заявлена за команду Сирии на Панарабские игры, стартовавшие в Алжире. При этом на сайте Международной федерации гимнастики (FIG) в профиле Максимовой указана сирийская лицензия

На чемпионате России 2023 года в Казани Максимова выступала на двух снарядах из четырех (на брусьях и в опорном прыжке) и заняла 76-е место в квалификации многоборья. В командном турнире чемпионата страны - 2023 сборная Владимирской области вместе с Максимовой заняла четвертое место.