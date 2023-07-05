Российских лучников не допустили до чемпионата мира в Германии

Президент Российской федерации стрельбы из лука отметил, что у российских спортсменов остаются шансы отобраться на Олимпийские игры в Париже

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российские лучники не смогут принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Берлине с 31 июля по 6 августа. Об этом ТАСС в среду сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

"29 июля, незадолго до старта чемпионата мира в Берлине, пройдет конгресс международной федерации, - сказал Ешеев. - В работе конгресса мы планируем принять участие, но на турнире нашим спортсменам выступить не удастся - перед его началом будет обсуждаться только вопрос создания комиссии, которая займется их допуском".

"На чемпионате мира будет разыграно небольшое количество олимпийских лицензий. Мы рассчитываем на этапы Кубка мира и на чемпионат Европы 2024 года. Шансы отобраться на Игры у нас остаются", - отметил собеседник агентства.

Российские лучники на последней Олимпиаде завоевали две серебряных награды.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, однако многие федерации еще не разработали критерии их возвращения или отложили рассмотрение этого вопроса.