ПСЖ договорился с главным тренером команды Гальтье о расторжении контракта

По информации AFP, новым главным тренером команды станет испанец Луис Энрике

ТАСС, 5 июля. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" и главный тренер команды француз Кристоф Гальтье договорились об условиях расторжении контракта. Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.

По информации AFP, новый главный тренер будет представлен в среду. Им станет испанец Луис Энрике, ранее возглавлявший сборную Испании и клуб "Барселона".

"Весь "Пари Сен-Жермен" благодарит Кристофа Гальтье, а также его помощников Тьерри Олексиака и Жоао Сакраменто за профессионализм и самоотверженность, проявленные на протяжении всего сезона, и желает им всего наилучшего в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

30 июня Гальтье задержали на 24 часа из-за дела о расизме, об этом сообщала радиостанция RMC Sport. Ранее RMC Sport утверждала, что Гальтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания - специалист отправил бывшему директору "Ниццы" Жюльену Фурнье письмо, в котором указал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Также радиостанция отметила, что если обвинения докажут, то Гальтье будет грозить тюремное заключение на срок до трех лет и штраф в размере €45 тыс.

Гальтье 56 лет, он возглавлял ПСЖ с 2022 года, под его руководством клуб стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. Также специалист работал главным тренером во французских клубах "Сент-Этьен", "Лилль" и "Ницца".

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