Шипов считает, что китайцы успешно переняли опыт подготовки советских шахматистов

Действующим чемпионом мира является китаец Дин Лижэнь, в матче за женскую шахматную корону играют китаянки Цзюй Вэньцзюнь и Лей Тинцзе

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Китай успешно перенял советскую систему подготовки шахматистов, поэтому представители этой страны успешно выступают на международной арене. Такое мнение ТАСС в среду высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

В среду в Шанхае стартовала первая партия матча за звание чемпионки мира. В нем принимают участие китаянки Цзюй Вэньцзюнь и Лей Тинцзе. У мужчин чемпионом мира является китаец Дин Лижэнь, победивший в матче за шахматную корону россиянина Яна Непомнящего.

"Конечно, китаянки сильнейшие в мире, факты говорят сами за себя, они явные лидеры в женских шахматах. У них централизованное управление, необычайная массовость соревнований, рано или поздно они должны были начать выигрывать, - сказал Шипов. - Китайцы успешно переняли опыт воспитания советских шахматистов, когда маленьких детей забирают в интернаты, где с юных лет спортсмены ведут профессиональный образ жизни, в последние лет 10 всем остается только позавидовать их успехам".

Матч за женскую мировую шахматную корону состоит из 12 партий. В случае ничьи будет сыгран тай-брейк, который пройдет 23 июня. Женской мировой шахматной короной с 2018 года владеет Цзюй Вэньцзюнь.