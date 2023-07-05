РУСАДА в июне отметило снижение числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования

За месяц было зафиксировано восемь таких нарушений

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в июне 2023 года зафиксировали восемь случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В июне было зафиксировано восемь нарушений правил доступности для тестирования", - сообщила собеседница ТАСС.

В мае РУСАДА зафиксировало 15 подобных нарушений, в апреле - 20, в марте - 11, за 12 месяцев 2022 года - 375.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.