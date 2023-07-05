Суд не удовлетворил иск о нелегитимности устава Союза биатлонистов России

Причины отказа не сообщаются

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы отклонил иск о признании нелегитимными устава Союза биатлонистов России (СБР) и прошедших летом 2022 года предварительных выборов членов исполкома организации. Об этом в среду сообщила пресс-служба СБР.

Подробные причины отказа в удовлетворении исковых требований не сообщаются.

В 2022 году конференция СБР дважды голосовала за новый устав: 29 марта и 23 июня. Во второй раз - после исправления замечаний Министерства юстиций РФ. К отредактированной второй версии документа у ведомства также возникли нарекания, но их устранили уже без голосования конференции, что, по мнению истца - бывшего председателя совета СБР Александра Еслева, являлось нарушением. Истец также был не согласен с тем, что 23 июня конференция СБР избрала четырех членов исполкома (Анну Богалий, Ивана Мелихова, Евгения Редькина и Максима Чудова), хотя Минюст РФ еще не зарегистрировал новую редакцию устава. Кроме того, тогда члены исполкома избирались простым, а не квалифицированным большинством делегатов, что, по мнению заявителя, противоречит действующим нормам. Еслев также оспаривал прекращение полномочий совета СБР.

Помимо избрания членов исполкома, 23 июня прошли выборы президента СБР. Единственным конкурентом Майгурова был первый вице-президент организации Алексей Нуждов. Тогда ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой 2/3 делегатов, поэтому было решено провести повторное голосование. Оно состоялось 14 октября уже по новому уставу, который позволял одержать победу по формуле "50% + 2 голоса". Майгуров тогда получил 31 голос, Нуждов - 23.