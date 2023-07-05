В "Салавате Юлаеве" не планируют подписывать контракт с канадским хоккеистом Хо-Сэнгом

В прошлом сезоне нападающий провел один матч в регулярном чемпионате, в котором получил травму

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" не планирует подписывать новый контракт с канадским нападающим Джошуа Хо-Сэнгом. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов.

"Для Джоша сроков никаких не существует в принципе, он может и в сентябре принять решение. Пока исходим из того, что контракта с ним не будет, - сказал Баширов. - Поэтому у нас две легионерские вакансии. Как только примут решение о пяти легионерах, тогда вернемся к его кандидатуре".

Ранее "Матч ТВ" сообщил, что 27-летний игрок договорился о подписании нового контракта с уфимским клубом, однако теперь раздумывает о завершении карьеры.

В минувшем сезоне Хо-Сэнг провел один матч в регулярном чемпионате, в котором получил травму. В плей-офф он сыграл четыре матча. Форвард ранее выступал за клуб Американской хоккейной лиги "Торонто", был участником Олимпийских игр 2022 года. В Национальной хоккейной лиге играл за "Нью-Йорк Айлендерс".