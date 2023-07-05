Футболисты Эджуке и Сигурдссон вновь приостановили контракты с ЦСКА

Спортсмены приостановили соглашения с клубом повторно

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Нигерийский нападающий Чидера Эджуке и исландский полузащитник Арнор Сигурдссон приостановили контракты с московским футбольным клубом ЦСКА. Об этом в среду сообщает пресс-служба армейского клуба.

Эджуке и Сигурдссон повторно приостановили контракты с ЦСКА. Прошлый сезон нигерийский нападающий провел в германской "Герте", он сыграл в 21 матче, отдав 3 результативные передачи. Сигурдссон провел сезон в шведском "Норчёпинге", в 15 матчах он забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу. Контракты Эджуке и Сигурдссона с ЦСКА действуют до 30 июня 2024 года.

Эджуке 25 лет, он выступает за ЦСКА с 2020 года. За московский клуб футболист провел 65 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач. Сигурдссону 24 года, он является игроком ЦСКА с 2018 года. В составе армейского клуба полузащитник провел 87 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач.

22 мая Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до июня 2024 года. Согласно решению ФИФА игроки и тренеры будут иметь право приостановить действие трудовых договоров в одностороннем порядке, если до 1 июля 2023 года направят письменное уведомление в свои клубы.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял второе место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и стал обладателем кубка страны.