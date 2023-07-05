В "Салавате Юлаеве" рассказали о ходе расследования ситуации с допингом в "Толпаре"

В апреле в пробах семи хоккеистов клуба был найден мельдоний

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Расследование ситуации с применением допинга игроками клуба Молодежной хоккейной лиги "Толпар", входящего в систему уфимской команды Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев", находится в активной стадии. Об этом ТАСС в среду рассказал гендиректор "Салавата Юлаева" Ринат Баширов.

"По "Толпару" как раз сейчас наступила активная стадия расследования. Надеемся на справедливое решение в отношении наших воспитанников", - сказал Баширов.

7 апреля пресс-служба КХЛ сообщила, что в допинг-пробах семи хоккеистов "Толпара" был найден мельдоний.

Ранее в уфимском клубе сообщили, что он работает в плотном контакте с Российским антидопинговым агентством.