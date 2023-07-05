Футболист Маунт перешел из "Челси" в "Манчестер Юнайтед"

По информации СМИ, сумма трансфера составила €75 млн

ТАСС, 5 июля. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе полузащитника "Челси" Мэйсона Маунта. Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба.

По данным журналиста итальянской газеты La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, сумма трансфера составила порядка €75 млн, контракт рассчитан до 2028 года.

Маунту 24 года, он является воспитанником "Челси". За взрослую команду клуба он провел 195 матчей, забил 33 мяча и отдал 37 результативных передач. В составе "Челси" Маунт стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. На правах аренды игрок в разные сезоны представлял английский "Дерби Каунти" и нидерландский "Витесс".

За сборную Англии Маунт провел 36 матчей, в которых отметился 5 голами и 5 передачами. В составе национальной команды среди игроков не старше 19 лет он стал победителем юниорского чемпионата Европы 2017 года.