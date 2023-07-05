Авербух считает, что пока не стоит форсировать возвращение Костомарова на лед

Нужно двигаться вперед постепенно, отметил хореограф

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Возвращение на лед олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова форсировать пока не стоит. Такое мнение ТАСС в среду высказал хореограф-постановщик Илья Авербух.

"Роман - большой молодец, он идет своим путем. Я считаю, что нужно двигаться вперед постепенно, шаг за шагом. Не стоит пока этот вопрос форсировать", - сказал Авербух, отвечая на вопрос о возможном возвращении Костомарова на лед.

В конце апреля Авербух рассказал журналистам, что пока не может себе представить один из своих самых успешных спектаклей "Анна Каренина" без участия Костомарова.

Во вторник Костомаров на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) опубликовал третье видео из больницы в Коммунарке, в котором фигурист занимается на протезах на беговой дорожке, а также делает упражнения с утяжелителями на руках. В двух других видео фигурист делал упражнения на велотренажере и поднимался по лестнице.