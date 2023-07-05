5 июля, 10:17
Биатлон

СМИ: французскую биатлонистку Жюлью Симон обвинили в мошенничестве

EPA-EFE/ Anders Wiklund
Жюлья Симон
© EPA-EFE/ Anders Wiklund

По информации источника, спортсменку подозревают в использовании чужих банковских карт при совершении покупок

ТАСС, 5 июля. Обладательницу серебряной медали Олимпийских игр 2022 года французскую биатлонистку Жюлью Симон заподозрили в использовании не принадлежащих ей банковских карт для совершения покупок в интернет-магазинах. Об этом в среду сообщила радиостанция RMC Sport.

По информации источника, инцидент произошел прошлым летом на международном фестивале Blink в Норвегии. На Симон подали две жалобы, одну из которых написала партнерша француженки по национальной команде олимпийская чемпионка 2022 года Жюстин Бреза-Буше. Автором второй жалобы является неназванный сотрудник сборной Франции. Ущерб пострадавшим оценивается в сумму более €1 тыс. Симон отвергла обвинения. В начале июня Федерация лыжного спорта Франции должна была организовать дисциплинарное слушание по делу, однако решение пока не принято.

Симон 26 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в смешанной эстафете, в ее активе также две золотые и две бронзовые медали чемпионатов мира. В сезоне-2022/23 француженка выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону. 

Теги:
Биатлон
© Информационное агентство ТАСС
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