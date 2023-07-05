Овсянников считает, что благодаря Рабер Москва стала центром фигурного катания России

Вклад Ирины Рабер в развитие вида спорта неоценим, отметил президент Федерации фигурного катания на коньках Москвы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ирина Рабер сделала значительный вклад в становление Москвы как центра российского фигурного катания. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации фигурного катания на коньках Москвы и призер Олимпийских игр 1998 года в танцах на льду Олег Овсянников.

"Ирина Яковлевна была прекрасным, просто прекрасным президентом, и я рад, что проработал под ее руководством 12 лет. Сейчас очень трудно найти слова, чтобы передать масштаб этой утраты, - сказал Овсянников. - Сколько катков - "Синяя птица", "Мечта", "Медведково" и других - появилось в нашем городе именно благодаря ей. Ирина Яковлевна подняла наш вид спорта в Москве до очень высокого уровня, сделав наш город столицей российского фигурного катания. Вклад Рабер в его развитие просто неоценим".

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил ТАСС, что Рабер умерла в ночь с 4 на 5 июля после продолжительной болезни. Ей было 73 года.

С 2005 года по апрель 2022-го Рабер возглавляла Федерацию фигурного катания на коньках Москвы, также она была председателем комиссии по этике ФФККР, вице-президентом организации.