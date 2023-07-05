5 июля, 11:39
Хоккей в России

Суд постановил взыскать с клуба КХЛ "Металлург" 816,8 тыс. рублей в пользу города

Клуб может обжаловать решение в течение месяца

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Арбитражный суд Челябинской области постановил взыскать с клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" 816,8 тыс. рублей в связи с неосновательным обогащением. Об этом ТАСС в среду сообщили в суде.

"По итогам заседания принято решение взыскать в пользу истца 816 762 рубля 90 копеек, а также госпошлину в размере 3 120 рублей", - сообщил собеседник агентства, добавив, что клуб может обжаловать решение суда в течение месяца.

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации Магнитогорска требовал взыскать с ответчика за пользование земельным участком за период с 9 июля 2007 года по 30 сентября 2022 года в размере 52 346 579 рублей. Точный адрес в определении суда не сообщается. На проспекте Ленина, который фигурирует в иске, находится "Арена-Металлург", которая является домашним дворцом команды.

Магнитогорский клуб является двукратным чемпионом КХЛ и пятикратным чемпионом России, двукратным победителем Евролиги и обладателем Кубка европейских чемпионов. 

Теги:
Хоккей в России
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