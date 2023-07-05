Джеджула не уведомляла федерацию бадминтона России о намерении выступить за сборную Сирии

В Национальной федерации бадминтона России отметили, что информация об участии спортсменки проверяется по всем линиям

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Спортсменка из Татарстана Дарья Джеджула не уведомляла Национальную федерацию бадминтона России (НФБР) о намерении выступить за сборную Сирии на Панарабских играх в Алжире. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе НФБР.

"Информация об участии российской спортсменки в Панарабских играх получена НФБР из открытых источников, - сказал собеседник ТАСС. - Дата рождения и международное написание фамилии спортсменки на сайте Игр изменены по сравнению с настоящими. В НФБР никаких заявлений от нее не поступало. Руководство сборной также уведомлено не было".

"Информация в настоящий момент проверяется по всем линиям - местной федерации, спортшколы, тренеров", - добавил представитель пресс-службы.

В среду журналист Сергей Лисин в своем телеграм-канале опубликовал информацию, что российские спортсмены, в числе которых была Джеджула, заявлены в качестве членов команды Сирии на Панарабские игры, стартовавшие в Алжире. В то же время указанные атлеты числятся в списках кандидатов в сборную России или выступали на внутрироссийских первенствах. У некоторых из них в заявках изменены фамилии и даты рождения.