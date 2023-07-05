Чагин считает, что ландшафты России прекрасно подходят для проведения ралли-рейдов

Маршрут ралли-рейда "Шелковый путь" в 2023 году пройдет через 15 субъектов России

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Особенности ландшафта России позволяют проводить ралли-рейды на территории страны и дают возможность прокладывать маршруты гонок через разные города и регионы. Такое мнение ТАСС в среду высказал руководитель ралли "Шелковый путь" и семикратный победитель ралли "Дакар" Владимир Чагин.

"При составлении маршрутов мы стремимся включать новые города и регионы, природные блага позволяют нам это сделать. Благо страна у нас большая, огромная, у нас много различных природных ландшафтов. Я считаю, что территория Российской Федерации прекрасно позволяет проводить ралли-рейды внутри страны", - сказал Чагин.

"Здорово, что примут участие команды "Урал", ГАЗ. Приятно, что наши автогиганты выставляют свои команды, это хорошая реклама для их продукции, так как автоспорт всегда являлся локомотивом развития для серийного производства. Команда МАЗ уже достигла высокого спортивного уровня, и здорово, что у нас есть такая конкуренция. С нетерпением ждем старта, будем наблюдать, кто станет сильнейшим", - добавил собеседник агентства.

Ралли "Шелковый путь" стартует 6 июля в Казани и завершится 15 июля в Москве. Маршрут пройдет через 15 субъектов РФ.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая.