Центральный стадион в Воронеже после реконструкции сможет принять 22 тыс. зрителей

После реновации у стадиона не будет беговых дорожек вокруг поля

ВОРОНЕЖ, 5 июля. /ТАСС/. Вместимость Центрального стадиона, который является домашней ареной воронежского футбольного клуба "Факел", после реконструкции составит 22 тыс. зрителей. Об этом в среду в своем телеграм-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Реновация стадиона пройдет при непосредственном участии наших белорусских коллег из "БелинжинирингстройИнвест", у которых есть опыт реконструкции стадиона "Динамо" в Минске, - написал он. - Поставил задачу, чтобы по итогу арена отвечала всем современным требованиям для проведения и международных матчей. Опять же предварительно договорились, что стадион будет вмещать 22 тысячи зрителей и станет чисто футбольным, то есть без беговых дорожек вокруг поля".

Гусев добавил, что поручил в течение ближайших недель провести подготовительную работу, чтобы в 2023 году приступить к разработке предпроектной документации, после разработки полноценного проекта станут известны стоимость и сроки работ. Ранее Гусев сообщал, что в 2022 году власти региона взяли в аренду на пять лет Центральный стадион профсоюзов на улице Студенческой в Воронеже.

Центральный стадион профсоюзов расположен в центральной части Воронежа, официально открыт в 1934 году, в настоящее время вмещает около 20 тыс. зрителей. На стадионе 1 ноября 2010 года был сыгран товарищеский матч сборных России и Бельгии.